الأخبار

الداخلية تعلن تفكيك شبكة "عبدة الشيطان" المختصة بالابتزاز وإيذاء الضحايا


أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تفكيك شبكة "عبدة الشيطان" المختصة بالابتزاز وإيذاء الضحايا، فيما أكدت تفكيك ٢٢ شبكة تجارة دولية لتهريب المهاجرين.

وقال المتحدث باسم الداخلية عباس البهادلي في مؤتمر صحفي حضرته السومرية نيوز، بشأن جهود الوزارة في مكافحة الاتجار بالبشر، إن "جهود الوزارة في جريمة الاستغلال الجنسي جاء على النحو التالي:

- ٩٦ شبكة استغلال جنسي تم تفكيكها

-٩٩ ضحية للاستغلال الجنسي

-المحكومين ٢٧٦ محكوم إلى غاية هذه اللحظة

وأضاف البهادلي، أن "نتائج محاربة جريمة العمالة الأجنبية وتهريب المهاجرين جاءت على النحو التالي:

-فككت خلال هذا العام ٢٢ شبكة تجارة دولية لتهريب المهاجرين

-راح ضحية هذه الجريمة ٩١ ضحية مع ١٣ محكوم إلى غاية هذه اللحظة

وأكد البهادلي أن "جهود مكافحة جريمة بيع الأطفال جاء كالتالي:

-فككت خلال هذا العام ١٧ شبكة لبيع الأطفال

-راح ضحية هذه الجريمة ٢٦ طفل

-عدد المحكومين في هذه الجريمة ٢٤ محكوم

ولفت المتحدث باسم الوزارة، أن "الجهود في مكافحة جريمة التسول جاءت كالتالي:

-تم تفكيك إلى هذه اللحظة ١٦ شبكة للتسول

-عدد الضحايا في هذه الجريمة ٣٩ ضحية

- أحكام قضائية على ٣٧ شخصا بتهمة التسول

وبين البهادلي أن "مكافحة جريمة نزع الأعضاء البشرية جاءت على النحو التالي:

-تفكيك شبكات عدة خاصة بنزع الأعضاء البشرية

-الضحايا ١٠

-٢٤ شخص تم الحكم عليه

وشدد البهادلي على أن "مكافحة جريمة السحر والشعوذة أثمرت عن القاء القبض على ١٥٤ شخصا متهما بالسحر والشعوذة في هذا العام".

من جهته، أكد مدير مديرية مكافحة الاتجار بالبشر اللواء الحقوقي مصطفى الياسري أن "المديرية حققت وبدعم من مجلس القضاء الأعلى الكثير من انجازات ومن أهم النشاطات والواجبات التي تم تنفيذها، تفكيك شبكة مختصة بتهريب المهاجرين واعتراف مسؤول الشبكة الدولية بالجريمة وهذه الشبكة ممتدة إلى الدول الاوربية وتم الحكم عليه ١٥ عاما".

وكشف الياسري، عن "تفكيك شبكة تختص بالابتزاز وايذاء الضحايا (عبدة الشيطان)"، لافتا الى " القاء القبض على مسؤول ١٦ شبكة تختص بإيذاء النفس وفي هذه الشبكة أعضاء من عدة دول".

وأعلن الياسري، أنه "تم القاء القبض على متهمين قاما بقتل طفلهما بعد بيعه ب٣٥٠ الف دينار، وعند إرجاع الطفل تم تعذيبه والتمثيل به ومن ثم فارق الحياة من قبل الأم والأب، وتم الحكم على الأب بالإعدام شنقاً حتى الموت".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القضاء يوضح بشأن الإعدام لسوري في العراق: مجد بالارهابي المقبور ابو بكر البغدادي وليس الشرع
الداخلية تعلن تفكيك شبكة "عبدة الشيطان" المختصة بالابتزاز وإيذاء الضحايا
وثيقة توضح فساد وزير التربية في حكومة مصطفى الكاظمي السابقة
الموارد المائية تنظم ورشة عمل بالتنسيق مع اليونيسكو حول إدارة أزمة المياه في المنطقة
وزارة الداخلية: تفكيك 220 شبكة دولية للإتجار بالبشر خلال العام الجاري
عمليات بغداد تغلق 15 ساحة وقوف عجلات غير رسمية
المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية مادة بقانون مؤسسة السجناء تتعلق بالحج
قيادة عمليات بغداد: إعداد خطة أمنية متكاملة لتأمين العملية الانتخابية
اغتيال موظف بمكتب أحد موظفي مكتب النائب مهدي تقي الامرلي في كركوك
مصدر امني يكشف عن تفاصيل خطيرة عن حادثة اغتيال المشهداني
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك