عمليات بغداد تغلق 15 ساحة وقوف عجلات غير رسمية


 

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، غلق 15 ساحة "كَراج" لوقوف العجلات غير الرسمية والقبض على عدد من المخالفين، إذ ذكرت القيادة في بيان، أن "الفريق الدرع الركن قائد عمليات بغداد وليد خليفة التميمي أوعز بتنفيذ "حملة واسعة" لتدقيق ومتابعة "الساحات" ورصد المخالفات التي تمثل تجاوزاً على الممتلكات العامة والخاصة، وذلك من خلال "لجنة متابعة الكراجات" في قيادتنا بإسناد دوائر أمانة بغداد والقطعات الماسكة".

وأضاف أن "الحملة أسفرت عن غلق 15ساحة "گراج" مخالفة للشروط والضوابط المعمول بها والقاء القبض على عدد من المخالفين لاستغلالهم الطرق الرئيسية والارصفة باستخدامها لوقوف العجلات واستحصال المبالغ المالية من المواطنين بطرق غير شرعية ومخالفة للقانون".

كما لفتت الى أن" هذه الإجراءات تأتي حرصاً منّا على أمن وسلامة المواطن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة".

فيما دعت القيادة الاخوة المواطنين "للتعاون والاخبار الفوري عن الحالات والظواهر السلبية وذلك في الاتصال بالرقم المجاني (911) او بالارقام الساخنة الخاصة بقيادة العمليات".

