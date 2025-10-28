الأخبار

قيادة عمليات بغداد: إعداد خطة أمنية متكاملة لتأمين العملية الانتخابية


 

كشف قائد عمليات بغداد الفريق ركن وليد خليفة التميمي، اليوم الثلاثاء عن إعداد خطة أمنية متكاملة لتأمين سير العملية الانتخابي، حيث ذكر التميمي للوكالة الرسيمة،  "انطلاقاً من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق قيادة عمليات بغداد، تم إعداد خطة أمنية متكاملة لتأمين سير العملية الانتخابية المقبلة، وبما يضمن توفير أجواء مستقرة وآمنة للناخبين والمرشحين وجميع العاملين في المراكز الانتخابية".

كذلك أضاف أن "الخطة تضمنت توزيع المهام والمسؤوليات على جميع التشكيلات والوحدات ضمن قاطع المسؤولية، مع تشديد إجراءات التفتيش والحماية في محيط مراكز الاقتراع، ومراقبة الطرق الرئيسة والفرعية لمنع أي محاولات لزعزعة الأمن أو التأثير على إرادة الناخبين"، لافتا الى أنه "تم التأكيد على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والأجهزة الاستخبارية والجهات الساندة، لتبادل المعلومات بشكل فوري، وتفعيل الجهد الفني والكاميرات لمتابعة أي نشاط مريب أو مخالف".

كما شدد التميمي على "الالتزام الكامل لقيادة عمليات بغداد بالحياد المهني والوقوف على مسافة واحدة من جميع الكتل السياسية والمرشحين، والعمل بكل الجهود على إنجاح الانتخابات بما يعكس الصورة الحقيقية للديمقراطية في العراق".

