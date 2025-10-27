الأخبار

اغتيال موظف بمكتب أحد موظفي مكتب النائب مهدي تقي الامرلي في كركوك


أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، اليوم الاثنين (27 تشرين الاول 2025)، بإغتيال أحد موظفي مكتب عضو لجنة الامن النيابية النائب مهدي تقي بإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين ضمن منطقة بكلر.

وقال المصدر إن "مسلحين مجهولين أقدموا على إطلاق النار بإتجاه أحد موظفي مكتب النائب مهدي تقي ضمن منطقة بكلر في مدينة كركوك، ما أسفر عن استشهاده في الحال".

وأضاف المصدر، أن "الضحية البالغ من العمر (29 عاماً) أصيب برصاصة مباشرة في الرأس"، مشيراً إلى أن "الأجهزة الأمنية باشرت بفتح تحقيق فوري في الحادث لكشف ملابساته والجهات المتورطة فيه".

وفي وقت سابق أثارت حادثة اغتيال صفاء المشهداني، عضو مجلس محافظة بغداد والمرشح للانتخابات، موجة استنكار واسعة في الأوساط السياسية والشعبية، وسط مطالبات بالكشف عن الجناة ومحاسبتهم لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

