مصدر امني يكشف عن تفاصيل خطيرة عن حادثة اغتيال المشهداني


كشف مصدر أمني، اليوم الاثنين (27 تشرين الأول 2025)، تفاصيل جديدة تتعلق بعملية اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني، الذي اغتيل مؤخراً بانفجار عبوة لاصقة.

وقال المصدر إن التحقيقات كشفت أن المبلغ المدفوع لتنفيذ عملية الاغتيال بلغ 400 مليون دينار عراقي".

تخطيط وتمويل للاغتيال

وأضاف أن "هذه المعلومات تشير إلى وجود تخطيط وتمويل كبيرين وراء عملية اغتيال المشهداني".

وفي (23 تشرين الاول 2025)، أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الأولى، المباشرة بإجراءات التحقيق في حادثة مقتل عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني.

اعتراف المتهمين بارتكاب الجريمة

وذكر إعلام القضاء الأعلى في بيان نقلاً عن قاضي محكمة التحقيق المختص إن "التحقيقات أسفرت عن اشتراك اثنين من المتهمين الذين اعترفوا بارتكابهم الجريمة، حيث ثبت دورهم الرئيس في تنفيذ الحادث من خلال الأدلة الفنية وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة".

كما أوضح أن "التحقيقات أثبتت أن الحادث ذو طابع جنائي مرتبط بالتنافس الانتخابي بين ابناء المنطقة الواحدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وفقاً للقانون".

وفي ذات السياق أعلنت وزارة الداخلية، في (21 تشرين الأول 2025)، إلقاء القبض على خمسة متهمين بتورطهم في حادثة اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني، خلال عمليات نوعية دقيقة نُفذت في قضاء الطارمية شمال العاصمة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "قوة من تشكيلاتها، وبالتنسيق مع أمن الحشد الشعبي، نفذت سلسلة عمليات نوعية ناجحة أسفرت عن اعتقال خمسة أشخاص متهمين بالتورط في جريمة استشهاد عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني”.

وأضافت أن "العمليات استندت إلى مذكرات قبض قضائية صادرة عن الجهات المختصة، وجاءت بعد جهود استخبارية وميدانية مكثفة وتحقيقات دقيقة قادت إلى تحديد أماكن وجود المطلوبين والقبض عليهم أصولياً".

وأكدت الوزارة أن “التحقيقات لا تزال جارية بإشراف قضائي مباشر، وسيتم إعلان التفاصيل الكاملة حال اكتمال الإجراءات الأصولية".

اعلان وزارة الداخلية هذا، يأتي بعد أن كشف مصدر أمني، في وقت سابق من الثلاثاء (21 تشرين الأول 2025)، عن تنفيذ عملية نوعية في قضاء الطارمية شمالي بغداد، أسفرت عن اعتقال 9 أشخاص من المشتبه بتورطهم في اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني.

وقال المصدر "، إن "قوات أمنية نفذت عملية دقيقة في مناطق متفرقة من قضاء الطارمية، أسفرت عن اعتقال تسعة مشتبه بهم بارتكاب جريمة اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني".

