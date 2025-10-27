مديرية الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على 15 متهماً بقضايا قانونية مختلفة

القت مديرية الاستخبارات العسكرية القبض على 15 متهماً بقضايا قانونية مختلفة .

وقالت المديرية في بيان" انه وفقاً لمعلومات استخبارية و بعمليات نوعية وتنسيق عالي المستوى مع القوات الأمنية الماسكة لتلك القواطع تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية المتمثلة بقسم استخبارات وامن الفرق(السابعة -الواحد والعشرون -الثانية والعشرون -الثالثة والعشرون ) من إلقاء القبض على 15 متهماً مطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة وذلك في عمليات متفرقة في عدة محافظات (الأنبار وديالى وصلاح الدين وميسان).