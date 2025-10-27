الأخبار

السجن (10) سنــوات لمعاون مديـر كاتب عدل في ديالى


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، صدور قرار حكمٍ غيابياً بالسجن على معاون مديرٍ في إحدى دوائر كاتب عدل محافظة ديالى سابقاً.

وقالت الهيئة في بيان، ان "محكمة جنايات ديالى - الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ غيابياً بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ، على معاون مدير دائرة كاتب عدل خانقين سابقاً المدانة (غيداء اغا جان ناصر) عن جريمة اختلاس مبالغ استيفاء الرسوم والأمانات العائدة للدائرة التي كانت في عهدتها للأعوام (2019 – 2020 -2021)"، مُوضحةً أنَّ "عمليَّات المُطابقة بين سجلات الرسوم والأمانات الواردة للدائرة وبين ما تمَّ تسديده من قبل المواطنين أظهرت عدم التطابق وقيام المُدانة بالتلاعب في السجلات؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العام".

وأضافت ان "المحكمة، بعد اطلاعها على أقوال المُمثل القانونيّ لدائرة كاتب العدل الذي طلب الشكوى والتعويض من المُتَّهمة، وتقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة في ديالى، والمبرزات الجرميَّة المضبوطة، وجدتها كافيةً ومقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بالسجن لمُدَّة عشر سنوات غيابياً وفقاً لأحكام المادة (315) من قانون العقوبات".

وتابعت إنَّ "قرار الحكم تضمَّن أمر قبضٍ بحقّ المُدانة، وحجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن إلزامها برد المبلغ المُختلس وما ترتَّب عليه من منفعةٍ وربحٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (321) من قانون العقوبات، مع إعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العامري يصل الى محافظة ذي قار
السجن (10) سنــوات لمعاون مديـر كاتب عدل في ديالى
الاعدام بحق مجرم ينتمي الى داعش الارهابي
إنقاذ أربعة عمال بعد انهيار مخزن للتمور في كربلاء
شركة "إيه جيت" التركية للطيران تسيّر رحلات مباشرة إلى اربع مدن عراقية
المفوضية: أكثر من 1.4 مليون بطاقة غير موزعة وغير مطبوعة حتى الآن
الدفاع المدني: توجه لرفع غرامة المخالفين لإجراءات السلامة إلى 10 ملايين دينار
هيئة النزاهة تحذر من تسريب الوثائق السرية واستغلالها لأغراض انتخابية
مديرية المرور العامة تعلن تمديد فترة تسجيل دراجات التكتك
وزارة الثقافة: ضبط 185 قطعة أثرية عراقية في بريطانيا
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك