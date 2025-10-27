الأخبار

الاعدام بحق مجرم ينتمي الى داعش الارهابي


اصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكما بالاعدام بحق مجرم ينتمي الى كيان داعش الارهابي.

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان :" ان الإرهابي اشترك بأعمال إرهابية مسلحة ضد القوات الأمنية في قضاء القائم بهدف زعزعة الامن والاستقرار وبث الرعب في نفوس المواطنين، تحقيقا لغايات إرهابية في محافظة الانبار سنة 2014".

واوضح :" ان الحكم صدر استنادا لاحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1 و3 و4 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005"

