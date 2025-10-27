إنقاذ أربعة عمال بعد انهيار مخزن للتمور في كربلاء

أنقذت فرق الدفاع المدني، اليوم الاثنين، أربعة عمال بعد انهيار سقف ثانٍ محمّل بكميات كبيرة من التمور داخل أحد المخازن في قضاء الحسينية بمحافظة كربلاء المقدسة.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان، أن "فرقها استجابت بسرعة للحادث بإشراف مدير دفاع مدني المحافظة العميد سعد إسماعيل المحياوي، وتمكنت من إخراج العمال من تحت الأنقاض رغم صعوبة الموقف وكثافة المواد المنهارة".

وأضاف البيان أن "العمال الأربعة نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم"، مشيراً إلى أن "الفرق باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين موقع الحادث ومنع وقوع أضرار إضافية".