شركة "إيه جيت" التركية للطيران تسيّر رحلات مباشرة إلى اربع مدن عراقية

أعلنت شركة "إيه جيت" التركية للطيران عن تسيير رحلات جديدة مباشرة إلى 4 مدن عراقية، هي العاصمة بغداد والسليمانية والبصرة واربيل .

وذكرت شركة الطيران التركية في بيان لها اليوم الاثنين انها بدأت أولى رحلاتها المباشرة بين أنقرة ومدينة أربيل في إقليم كردستان على أن تتواصل الرحلات يومين في الاسبوع .

وأضافت في بيانها : أن الرحلات المجدولة المرتقبة إلى المدن العراقية ستكون على الشكل التالي: أنقرة - بغداد، وإسطنبول - السليمانية، وإسطنبول - البصرة.

وأشارت إلى أن رحلة بغداد ستبدأ اعتبارا من الثالث من شهر تشرين الثاني المقبل، فيما الرحلة الثانية والثالثة ستبدآن اعتبارا من 2 و5 كانون الأول القادم، على التوالي