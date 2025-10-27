مديرية المرور العامة تعلن تمديد فترة تسجيل دراجات التكتك

أعلنت مديرية المرور العامة ،اليوم الاثنين، عن استمرار إجراءات تسجيل دراجات التكتك وفق التعليمات المعتمدة، فيما أشارت إلى تمديد فترة التسجيل حتى نهاية العام الحالي، حيث ذكر مدير إعلام وعلاقات المرور العامة، العميد نصير عبد الستار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "إجراءات تسجيل دراجات التكتك هي نفسها التي نعلن عنها دائماً، فكل مركبة تسير في الطريق يجب أن تكون قد دخلت إلى العراق بصورة شرعية ورسمية، وتحمل مستمسكاتها الأصولية".

كذلك، أضاف أن "فترة تسجيل عجلات التكتك تم تمديدها إلى نهاية العام الحالي"، داعياً "أصحاب التكتك إلى الإسراع في تسجيل دراجاتهم كون ذلك يضمن سيره وقانونية عمله في الطريق"، وتابع أن "الإجراءات القانونية التي تطبق على أصحاب التكتك هي الإجراءات التي أقرها قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 المعمول به حالياً في مديرية المرور العامة، وهناك ضوابط وتعليمات وقوانين تنظم حركة جميع مستخدمي الطريق سواء مركبة أو دراجة أو حتى المشاة".

وفيما يخص قرار حركة سير دراجات التكتك خلال يوم الاقتراع في الانتخابات النيابية 11 تشرين الثاني المقبل، أوضح عبد الستار أن "التعليمات الخاصة بيوم الاقتراع ستعلن في وقتها، وعند صدور الإجراءات والتعليمات سيتم تبليغ جميع مستخدمي الطريق".