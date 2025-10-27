الأخبار

مديرية المرور العامة تعلن تمديد فترة تسجيل دراجات التكتك


 

 

أعلنت مديرية المرور العامة ،اليوم الاثنين، عن استمرار إجراءات تسجيل دراجات التكتك وفق التعليمات المعتمدة، فيما أشارت إلى تمديد فترة التسجيل حتى نهاية العام الحالي، حيث ذكر مدير إعلام وعلاقات المرور العامة، العميد نصير عبد الستار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "إجراءات تسجيل دراجات التكتك هي نفسها التي نعلن عنها دائماً، فكل مركبة تسير في الطريق يجب أن تكون قد دخلت إلى العراق بصورة شرعية ورسمية، وتحمل مستمسكاتها الأصولية".

كذلك، أضاف أن "فترة تسجيل عجلات التكتك تم تمديدها إلى نهاية العام الحالي"، داعياً "أصحاب التكتك إلى الإسراع في تسجيل دراجاتهم كون ذلك يضمن سيره وقانونية عمله في الطريق"، وتابع أن "الإجراءات القانونية التي تطبق على أصحاب التكتك هي الإجراءات التي أقرها قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 المعمول به حالياً في مديرية المرور العامة، وهناك ضوابط وتعليمات وقوانين تنظم حركة جميع مستخدمي الطريق سواء مركبة أو دراجة أو حتى المشاة".

وفيما يخص قرار حركة سير دراجات التكتك خلال يوم الاقتراع في الانتخابات النيابية 11 تشرين الثاني المقبل، أوضح عبد الستار أن "التعليمات الخاصة بيوم الاقتراع ستعلن في وقتها، وعند صدور الإجراءات والتعليمات سيتم تبليغ جميع مستخدمي الطريق".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الدفاع المدني: توجه لرفع غرامة المخالفين لإجراءات السلامة إلى 10 ملايين دينار
هيئة النزاهة تحذر من تسريب الوثائق السرية واستغلالها لأغراض انتخابية
مديرية المرور العامة تعلن تمديد فترة تسجيل دراجات التكتك
وزارة الثقافة: ضبط 185 قطعة أثرية عراقية في بريطانيا
محكمة جنح الاعظمية: الحبس بحق مدانين عن جريمة شراء بطاقات انتخابية
وزارة التعليم العالي: أربع فئات مشمولة باعتراضات القبول المركزي وموعد التقديم
التعليم العالي: الإعلان عن نتائج قبول الطلبة الأوائل من خريجي الإعدادية المهنية
مجلس القضاء: الحبس الشديد بحق مدان يعمل موظفاً في المرور عن جريمة اختــلاس
ستة مصابين و27 معتقلا بعد نزاع عشائري في ذي قار
وزارة العدل توضح آلية منح الإفراج الشرطي للسجناء والموقوفين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك