وزارة الثقافة: ضبط 185 قطعة أثرية عراقية في بريطانيا

صرّح وزير الثقافة والسياحة والآثار، أحمد فكاك البدراني، اليوم الاثنين، عن ضبط 185 قطعة أثرية عراقية في بريطانيا قبل عدة أيام، مؤكداً حرص الوزارة على حماية التراث الوطني، فقد ذكر البدراني، في كلمة له خلال المؤتمر العلمي الثامن الموسوم "دور مدينة بغداد الحضاري عبر العصور التاريخية"، والمنعقد تحت شعار (بغداد أصالة وألق دائم)، إن "ما تركه لنا الأجداد من حضارةٍ شامخة البنيان، نراه ماثلًا إلى يومنا هذا، ونحن نتغنّى بحضارتنا، ونعتز بما أنجزه أسلافنا، ولذلك لا نسمح للصوص بسرقة آثارنا أو الاعتداء عليها".

كذلك أضاف الوزير، أن "الملحق الثقافي في لندن أبلغنا بضبط 185 قطعة أثرية أقر خبراء الآثار بأنها عراقية الأصل"، مؤكدا أنه "تمت استعادة عدد كبير من الآثار في هذه الحكومة والحكومات السابقة".

وتقدم البدراني بالشكر إلى "كل من يسهم في حماية الآثار والتراث، ويعمل على منع العبث بها، وكل من يقدم فكرة أو بحثاً في ترميم مسجد أو قبة أو بيت تراثي، أو يزور المواقع الأثرية ويبلغ هيئة الآثار عن أي تجاوز".

في ذات الصدد، ذكر وكيل وزارة الثقافة لشؤون الفنون، قاسم طاهر السوداني للوكالة الرسمية، إن "هذا المؤتمر الثامن الذي عقد بمناسبة اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025"، منوهاً إلى أن "الباحثين قدموا عشرات البحوث إلى المؤتمر، وتم قبول 52 بحثاً تناولت محاور متعددة".

وأضاف، أن "المؤتمر سيصدر عنه توصيات عملية واقعية قابلة للتنفيذ، تسهم بشكل أو بآخر في الحفاظ على الطراز العمراني لمدينة بغداد، وكذلك في صيانة وتأهيل المباني المهمة، خصوصاً أن بغداد شهدت في عهد هذه الحكومة نهضة عمرانية كبيرة، وينبغي أن تؤخذ هذه النهضة في الحسبان بما ينسجم مع تاريخ بغداد وحضارتها".

كما لفت إلى، أن "المؤتمر يتميز بمشاركة أحد الباحثين العرب، ونأمل أن يتحول هذا المؤتمر إلى مؤتمر علمي دولي يستقطب الباحثين من مختلف جامعات العالم المهتمين بمجالي الآثار والتراث".