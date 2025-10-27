محكمة جنح الاعظمية: الحبس بحق مدانين عن جريمة شراء بطاقات انتخابية

أصدرت محكمة جنح الأعظمية، اليوم الاثنين، حكماً بالحبس بحق أربعة مدانين عن جريمة شراء بطاقات انتخابية، حيث ذكر مجلس القضاء في بيان، أن "محكمة جنح الأعظمية أصدرت، حكماً بالحبس لمدة ستة أشهر بحق أربعة مدانين عن جريمة شراء بطاقات انتخابية".

كما لفت الى أنه "تم إصدار الحكم بحقهم وفقاً لأحكام المادة 32/ ثانياً من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات واستدلالاً بأحكام المادة 131 منه".