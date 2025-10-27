وزارة التعليم العالي: أربع فئات مشمولة باعتراضات القبول المركزي وموعد التقديم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن موعد تقديم الاعتراضات على القبول المركزي، فيما حددت أربع فئات مشمولة بالاعتراض، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، حيدر العبودي للوكالة الرسمية، إن "هذه هي المرة الأولى التي نلمس فيها مؤشرات إيجابية حقيقية في عملية القبول المركزي، بعد أن أصبحت بيئة القبول ونتائجها جزءاً من منظومة التحول الرقمي الشامل للوزارة"، مبيناً أن "منصة (قدّم) الخاصة بنظام القبول المركزي واستقبال مدخلات الطلبة، تعد من أهم ركائز هذا التحول".

وأضاف، أن "ما أُعلن من نتائج قبول (185416) طالباً في مختلف قنوات القبول المركزي يعد منجزاً مهماً، إذ تختلف هذه النسخة عن العام الماضي من حيث أعداد المقبولين والمعدلات".

كما لفت إلى، أن "الوزارة ستطلق خلال اليومين المقبلين استمارة الاعتراضات الرقمية ضمن البيئة الإلكترونية نفسها التي تم التقديم إليها للقبول المركزي، وتشمل فئات الطلبة الذين لم يظهر لهم قبول، أو الذين لم يتقدموا إلى القبول المركزي، والطلبة الذين تزيد معدلاتهم على (75%) وظهر لهم قبول في المعاهد، والطلبة من خريجي الدراسة الإعدادية من مواليد 1995 وصعوداً الحاصلين على معدل (90%) فأعلى ولم يقدموا مسبقاً الى القبول المركزي".

كذلك بيّن العبودي، أن "نظام القبول يعتمد على مبدأ التنافس والاستحقاق وفق المعدلات التي حصل عليها الطلبة في الدراسة الإعدادية"، مؤكداً أن "الوزارة وفرت بيئة عادلة للتنافس على المقاعد الدراسية".

كما أوضح أن "فترة الاعتراضات ستستمر أسبوعاً، فيما ستكون مباشرة الطلبة المقبولين وفق التقويم الجامعي في يوم 9 من شهر تشرين الثاني المقبل".

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، قد أعلن يوم أمس الأحد، قبول 185416 طالباً ضمن قنوات القبول المركزي، فيما أشار إلى أن الحدود الدنيا لمعدلات القبول في المجموعة الطبية استقرت عند (99.57) في الطب العام و(98.67) في طب الأسنان و(98.29) في الصيدلة.

وأضاف أن الطلبة المتميزين شغلوا كامل النسبة المقررة لهم وهي 15% من خطة القبول في المجموعة الطبية على وفق الحدود الدنيا لهذه الفئة (98,50) في الطب العام و(96,96) في طب الأسنان و(95,76) في الصيدلة.

فيما حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التاسع من تشرين الثاني 2025 موعداً لبدء الفصل الدراسي الأول لطلبة المرحلة الأولى المقبولين ضمن قنوات القبول المركزي للعام الدراسية 2026/2025، وأوضحت أنه بحسب التقويم الجامعي الخاص بالمرحلة الأولى فإن مدة الفصل الدراسي الأول تستمر ستة عشر أسبوعاً تمتد إلى غاية الخميس الموافق 26/2/2026.