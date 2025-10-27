الأخبار

وزارة التعليم العالي: أربع فئات مشمولة باعتراضات القبول المركزي وموعد التقديم


 

 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن موعد تقديم الاعتراضات على القبول المركزي، فيما حددت أربع فئات مشمولة بالاعتراض، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، حيدر العبودي للوكالة الرسمية،  إن "هذه هي المرة الأولى التي نلمس فيها مؤشرات إيجابية حقيقية في عملية القبول المركزي، بعد أن أصبحت بيئة القبول ونتائجها جزءاً من منظومة التحول الرقمي الشامل للوزارة"، مبيناً أن "منصة (قدّم) الخاصة بنظام القبول المركزي واستقبال مدخلات الطلبة، تعد من أهم ركائز هذا التحول".

وأضاف، أن "ما أُعلن من نتائج قبول (185416) طالباً في مختلف قنوات القبول المركزي يعد منجزاً مهماً، إذ تختلف هذه النسخة عن العام الماضي من حيث أعداد المقبولين والمعدلات".

كما لفت إلى، أن "الوزارة ستطلق خلال اليومين المقبلين استمارة الاعتراضات الرقمية ضمن البيئة الإلكترونية نفسها التي تم التقديم إليها للقبول المركزي، وتشمل فئات الطلبة الذين لم يظهر لهم قبول، أو الذين لم يتقدموا إلى القبول المركزي، والطلبة الذين تزيد معدلاتهم على (75%) وظهر لهم قبول في المعاهد، والطلبة من خريجي الدراسة الإعدادية من مواليد 1995 وصعوداً الحاصلين على معدل (90%) فأعلى ولم يقدموا مسبقاً الى القبول المركزي".

كذلك بيّن العبودي، أن "نظام القبول يعتمد على مبدأ التنافس والاستحقاق وفق المعدلات التي حصل عليها الطلبة في الدراسة الإعدادية"، مؤكداً أن "الوزارة وفرت بيئة عادلة للتنافس على المقاعد الدراسية".

كما أوضح أن "فترة الاعتراضات ستستمر أسبوعاً، فيما ستكون مباشرة الطلبة المقبولين وفق التقويم الجامعي في يوم 9 من شهر تشرين الثاني المقبل".

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، قد أعلن يوم أمس الأحد، قبول 185416 طالباً ضمن قنوات القبول المركزي، فيما أشار إلى أن الحدود الدنيا لمعدلات القبول في المجموعة الطبية استقرت عند (99.57) في الطب العام و(98.67) في طب الأسنان و(98.29) في الصيدلة.

وأضاف أن الطلبة المتميزين شغلوا كامل النسبة المقررة لهم وهي 15% من خطة القبول في المجموعة الطبية على وفق الحدود الدنيا لهذه الفئة (98,50) في الطب العام و(96,96) في طب الأسنان و(95,76) في الصيدلة.

فيما حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التاسع من تشرين الثاني 2025 موعداً لبدء الفصل الدراسي الأول لطلبة المرحلة الأولى المقبولين ضمن قنوات القبول المركزي للعام الدراسية 2026/2025، وأوضحت  أنه بحسب التقويم الجامعي الخاص بالمرحلة الأولى فإن مدة الفصل الدراسي الأول تستمر ستة عشر أسبوعاً تمتد إلى غاية الخميس الموافق 26/2/2026.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة التعليم العالي: أربع فئات مشمولة باعتراضات القبول المركزي وموعد التقديم
التعليم العالي: الإعلان عن نتائج قبول الطلبة الأوائل من خريجي الإعدادية المهنية
مجلس القضاء: الحبس الشديد بحق مدان يعمل موظفاً في المرور عن جريمة اختــلاس
ستة مصابين و27 معتقلا بعد نزاع عشائري في ذي قار
وزارة العدل توضح آلية منح الإفراج الشرطي للسجناء والموقوفين
رئيس الوزراء يوجه بتشغيل مطار الموصل ابتداءً من الشهر المقبل
وزارة الزراعة: منع تجديد إجازات البحيرات الطينية يدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل
التعليم العالي: تعلن موعد بدء الفصل الدراسي الأول لطلبة المرحلة الأولى
مستشار رئيس الوزراء يعلن تشكيل لجنة للتحقيق بملف المعامل المتسببة بالتلوث في الدجيل
التعليم العالي: القبول المركزي يتضمن 26 قناة مختلفة و2954 طالباً حققوا معدل 100بالمئة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك