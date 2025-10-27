الأخبار

التعليم العالي: الإعلان عن نتائج قبول الطلبة الأوائل من خريجي الإعدادية المهنية


 

 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج قبول الطلبة الأوائل من خريجي الإعدادية المهنية للسنة الدراسية 2026/2025، حيث ذكر بيان للوزارة، أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت نتائج قبول الطلبة الأوائل من خريجي الإعدادية المهنية للسنة الدراسية 2026/2025".

كما لفت البيان الى أن "قوائم الطلبة المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (https://dirasat.mohesr.gov.iq) تتضمن قبول (2867) طالبا في الأقسام والكليات المناظرة او القريبة لاختصاصهم الدقيق"، وتابع، أنه "سيتم فتح التقديم مرة ثانية ضمن المقاعد الشاغرة للطلبة الذين لم يظهر لهم قبول والطلبة الذين لم يقدموا مسبقاً".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة التعليم العالي: أربع فئات مشمولة باعتراضات القبول المركزي وموعد التقديم
التعليم العالي: الإعلان عن نتائج قبول الطلبة الأوائل من خريجي الإعدادية المهنية
مجلس القضاء: الحبس الشديد بحق مدان يعمل موظفاً في المرور عن جريمة اختــلاس
ستة مصابين و27 معتقلا بعد نزاع عشائري في ذي قار
وزارة العدل توضح آلية منح الإفراج الشرطي للسجناء والموقوفين
رئيس الوزراء يوجه بتشغيل مطار الموصل ابتداءً من الشهر المقبل
وزارة الزراعة: منع تجديد إجازات البحيرات الطينية يدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل
التعليم العالي: تعلن موعد بدء الفصل الدراسي الأول لطلبة المرحلة الأولى
مستشار رئيس الوزراء يعلن تشكيل لجنة للتحقيق بملف المعامل المتسببة بالتلوث في الدجيل
التعليم العالي: القبول المركزي يتضمن 26 قناة مختلفة و2954 طالباً حققوا معدل 100بالمئة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك