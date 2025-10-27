التعليم العالي: الإعلان عن نتائج قبول الطلبة الأوائل من خريجي الإعدادية المهنية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج قبول الطلبة الأوائل من خريجي الإعدادية المهنية للسنة الدراسية 2026/2025، حيث ذكر بيان للوزارة، أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت نتائج قبول الطلبة الأوائل من خريجي الإعدادية المهنية للسنة الدراسية 2026/2025".

كما لفت البيان الى أن "قوائم الطلبة المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (https://dirasat.mohesr.gov.iq) تتضمن قبول (2867) طالبا في الأقسام والكليات المناظرة او القريبة لاختصاصهم الدقيق"، وتابع، أنه "سيتم فتح التقديم مرة ثانية ضمن المقاعد الشاغرة للطلبة الذين لم يظهر لهم قبول والطلبة الذين لم يقدموا مسبقاً".