مجلس القضاء: الحبس الشديد بحق مدان يعمل موظفاً في المرور عن جريمة اختــلاس

أصدرت محكمة جنايات الرصافة، اليوم الاثنين، حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدان يعمل موظفاً في مديرية المرور العامة عن جريمة اختلاس مبالغ مالية، إذ ذكر مجلس القضاء في بيان، أن "محكمة جنايات الرصافة، أصدرت حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدان يعمل موظفاً في مديرية المرور العامة عن جريمة اختلاس مبالغ مالية".

وأضاف ان "المدان أقدم على اختلاس المبالغ المالية عن طريق التلاعب في وصولات الجباية بعدما أرسل مبالغ الغرامات إلى مديرية المرور العامة بمبلغ أقل من الواجب استحصاله"، مبيناً أنه "صدر الحكم بحقه استناداً لأحكام المادة 315 / الشق الثاني من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 منه مع الاستدلال بالمادة 132/ 3".