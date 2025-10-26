الأخبار

التعليم العالي: القبول المركزي يتضمن 26 قناة مختلفة و2954 طالباً حققوا معدل 100بالمئة


 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، أن القبول المركزي يتضمن 26 قناة مختلفة، فيما أشارت الى أن 2954 طالباً حققوا معدل 100بالمئة، مؤكدة أن خطة القبول لهذا العام تفوق عدد المخرجات لأول مرة منذ سنوات، إذ ذكر وكيل الوزارة، حيدر عبد ضهد، في مؤتمر إطلاق نتائجِ القبول المركزي للعامِ 2025 – 2026، إن "هذا العام يتميز بكونه في ظل حكومة استثنائية ووزارة استثنائية، حيث إن اعتماد مشروعِ التحول الرقمي الذي أطلقه وزير التعليم العالي، نعيم العبودي، وافتتاح مركز التحول الرقمي برعاية رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يتضمن 127 نظاماً قابلة للزيادة حسب احتياجات الوزارة والكليات".

وأضاف، أن "القبول المركزي يتضمن 26 قناة مختلفة، أبرزها قناة القبول العام، وقناة الشهداء، وقناة القبول المباشر، وغيرها، فيما تعد القناة الأساسية هي قناة القبول العامة المركزية".

كما لفت إلى، أن "هذا العام الدراسي يشهد وجود أكثر من 220 ألف طالب من مخرجات وزارة التربية، منهم 2954 طالباً حققوا معدل 100%، و15441 طالباً حصلوا على معدلٍ يتراوح بين 95 -100%".

كذلك أوضح المتحدث، أن "خطة وزارة التعليم العالي كانت أكبر من مخرجات وزارة التربية، وهذا يحدث لأول مرة منذ سنوات بسبب الاستحداثات التي أُجريت في الجامعات."

فيما اختتم بالقول: إن "ما يميز هذا العام أيضاً هو قبول طلبة مدارس المتميزين، الذين لديهم قناة قبول خاصة بنسبة 15% ،إضافة إلى قناة قبولهم في القبول العام، إذ كان التقديم لهم في الأعوام الماضية يقتصر على قناة القبول العام فقط".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
التعليم العالي: تعلن موعد بدء الفصل الدراسي الأول لطلبة المرحلة الأولى
مستشار رئيس الوزراء يعلن تشكيل لجنة للتحقيق بملف المعامل المتسببة بالتلوث في الدجيل
التعليم العالي: القبول المركزي يتضمن 26 قناة مختلفة و2954 طالباً حققوا معدل 100بالمئة
التعليم العالي تنشر نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية
شركة نفط البصرة: حريق بمستودع زبير1 يتسبب بوفاة موظف 4 إصابات
الموارد المائية: تنظيف 97 محطة إسالة من نبات الشمبلان في بابل
مالية كردستان تعلن إيداع رواتب الموظفين لشهر آب
وزارة الكهرباء: العراق دخل مرحلة جديدة في مجال الربط الإقليمي
منظمة بدر تدعو مسرور بارزاني إلى عدم استغلال كركوك انتخابيا أو إثارة التوتر فيها
رئيس الجمهورية يؤكد حرص العراق على توسيع آفاق التعاون مع كرواتيا ودول الاتحاد الاوروبي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك