التعليم العالي: القبول المركزي يتضمن 26 قناة مختلفة و2954 طالباً حققوا معدل 100بالمئة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، أن القبول المركزي يتضمن 26 قناة مختلفة، فيما أشارت الى أن 2954 طالباً حققوا معدل 100بالمئة، مؤكدة أن خطة القبول لهذا العام تفوق عدد المخرجات لأول مرة منذ سنوات، إذ ذكر وكيل الوزارة، حيدر عبد ضهد، في مؤتمر إطلاق نتائجِ القبول المركزي للعامِ 2025 – 2026، إن "هذا العام يتميز بكونه في ظل حكومة استثنائية ووزارة استثنائية، حيث إن اعتماد مشروعِ التحول الرقمي الذي أطلقه وزير التعليم العالي، نعيم العبودي، وافتتاح مركز التحول الرقمي برعاية رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يتضمن 127 نظاماً قابلة للزيادة حسب احتياجات الوزارة والكليات".

وأضاف، أن "القبول المركزي يتضمن 26 قناة مختلفة، أبرزها قناة القبول العام، وقناة الشهداء، وقناة القبول المباشر، وغيرها، فيما تعد القناة الأساسية هي قناة القبول العامة المركزية".

كما لفت إلى، أن "هذا العام الدراسي يشهد وجود أكثر من 220 ألف طالب من مخرجات وزارة التربية، منهم 2954 طالباً حققوا معدل 100%، و15441 طالباً حصلوا على معدلٍ يتراوح بين 95 -100%".

كذلك أوضح المتحدث، أن "خطة وزارة التعليم العالي كانت أكبر من مخرجات وزارة التربية، وهذا يحدث لأول مرة منذ سنوات بسبب الاستحداثات التي أُجريت في الجامعات."

فيما اختتم بالقول: إن "ما يميز هذا العام أيضاً هو قبول طلبة مدارس المتميزين، الذين لديهم قناة قبول خاصة بنسبة 15% ،إضافة إلى قناة قبولهم في القبول العام، إذ كان التقديم لهم في الأعوام الماضية يقتصر على قناة القبول العام فقط".