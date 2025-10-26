الموارد المائية: تنظيف 97 محطة إسالة من نبات الشمبلان في بابل

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، عن إنجاز أعمال تنظيف وإزالة الترسبات الطينية في 97 محطة إسالة موزعة بين عموم محافظة بابل، واستمرار أعمال رفع الترسبات ونباتات القصب والشمبلان في شط الحلة لضمان ديمومة عمل المحطات، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أن "ملاكات دائرة تنفيذ أعمال كري الأنهر/ موقع شط الحلة، تواصل أعمالها الميدانية ضمن خطة الوزارة لمعالجة الشح المائية وضمان استمرارية عمل محطات الإسالة في محافظة بابل".

كما أضاف، أن "الموقع ينفذ أعمال رفع الترسبات الرملية والأطيان من عمود شط الحلة ونهر الفرات بالقرب من محطات الإسالة التابعة إلى مديرية ماء بابل، باستخدام الكراءات والحفارات البرمائية والمسرفة والآليات الساندة"، وتابع، أن "هذه الأعمال تأتي ضمن إجراءات الوزارة المستمرة لمواجهة ظروف الشح المائية التي تشهدها البلاد، وتأمين وصول المياه إلى محطات الإسالة في عموم المحافظات".

كذلك أوضح، أن "الأعمال المنجزة لغاية الان من رفع الترسبات بلغت (,208,000م3) وإزالة نباتات القصب والشمبلان بكمية بلغت (202,000 م2) من أمام (97 محطة إسالة)،إضافة إلى رفع ترسبات بكمية (37,500 م3) وإزالة نباتات القصب والشمبلان بكمية مماثلة أمام محطات الضخ الصدرية التابعة لمديرية الموارد المائية في بابل والبالغ عددها (20 محطة ضخ)".

كما لفت إلى أن "الموقع أنجز أيضاً أعمال تنظيف ضفاف شط الحلة وبحيرات منتجع بابل ومقدم ومؤخر ناظم الدورة من نباتات القصب والشمبلان، بكمية بلغت (844,279 م2)، فضلاً عن رفع الترسبات من الجزر المؤثرة في مجرى شط الحلة بكمية (190,000 م3) موزعة بين ثلاثة قواطع، وهي قاطع الشجيرية أنجز (140,000 م3)، فيما أنجز قاطع البوعلوان 45,000 م3)، أما قاطع الفارس فأنجز (5,000 م3)".

فيما أكدت الوزارة، وفقاً للبيان أن "العمل مستمر بوتيرة عالية لتنفيذ جميع المهام المكلف بها موقع شط الحلة، لضمان وصول المياه إلى محطات الإسالة في المحافظة، خدمةً للمواطنين وتحقيقاً لأهداف الوزارة في إدارة الموارد المائية بكفاءة".