الأخبار

الموارد المائية: تنظيف 97 محطة إسالة من نبات الشمبلان في بابل


أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، عن إنجاز أعمال تنظيف وإزالة الترسبات الطينية في 97 محطة إسالة موزعة بين عموم محافظة بابل، واستمرار أعمال رفع الترسبات ونباتات القصب والشمبلان في شط الحلة لضمان ديمومة عمل المحطات، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أن "ملاكات دائرة تنفيذ أعمال كري الأنهر/ موقع شط الحلة، تواصل أعمالها الميدانية ضمن خطة الوزارة لمعالجة الشح المائية وضمان استمرارية عمل محطات الإسالة في محافظة بابل".

كما أضاف، أن "الموقع ينفذ أعمال رفع الترسبات الرملية والأطيان من عمود شط الحلة ونهر الفرات بالقرب من محطات الإسالة التابعة إلى مديرية ماء بابل، باستخدام الكراءات والحفارات البرمائية والمسرفة والآليات الساندة"، وتابع، أن "هذه الأعمال تأتي ضمن إجراءات الوزارة المستمرة لمواجهة ظروف الشح المائية التي تشهدها البلاد، وتأمين وصول المياه إلى محطات الإسالة في عموم المحافظات".

كذلك أوضح، أن "الأعمال المنجزة لغاية الان من رفع الترسبات بلغت (,208,000م3) وإزالة نباتات القصب والشمبلان بكمية بلغت (202,000 م2) من أمام (97 محطة إسالة)،إضافة إلى رفع ترسبات بكمية (37,500 م3) وإزالة نباتات القصب والشمبلان بكمية مماثلة أمام محطات الضخ الصدرية التابعة لمديرية الموارد المائية في بابل والبالغ عددها (20 محطة ضخ)".

كما لفت إلى أن "الموقع أنجز أيضاً أعمال تنظيف ضفاف شط الحلة وبحيرات منتجع بابل ومقدم ومؤخر ناظم الدورة من نباتات القصب والشمبلان، بكمية بلغت (844,279 م2)، فضلاً عن رفع الترسبات من الجزر المؤثرة في مجرى شط الحلة بكمية (190,000 م3) موزعة بين ثلاثة قواطع، وهي قاطع الشجيرية أنجز (140,000 م3)، فيما أنجز قاطع البوعلوان 45,000 م3)، أما قاطع الفارس فأنجز (5,000 م3)".

فيما أكدت الوزارة، وفقاً للبيان أن "العمل مستمر بوتيرة عالية لتنفيذ جميع المهام المكلف بها موقع شط الحلة، لضمان وصول المياه إلى محطات الإسالة في المحافظة، خدمةً للمواطنين وتحقيقاً لأهداف الوزارة في إدارة الموارد المائية بكفاءة".

الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
