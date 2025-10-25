في تصريح يقوض اللحمة الوطنية ووحدة العراق .. مسرور بارزاني : كركوك محتلة ويجب إعادتها إلى كردستان

في تصريح يقوض اللحمة الوطنية ووحدة العراق اطل علينا رئيس حكومة كردستان المنتهية ولايته المدعو مسرور البرزاني ليصرح ان ان هناك مناطق محتلة ويجب ان تعود الى كردستان وكأنها من بلد اخر .

وقال برزاني ان كركوك محتلة ويجب إعادتها إلى كردستان . واضاف في كلمة خلال انطلاق الحملة الانتخابية للحزب في اربيل، بمشاركة مكتب تنظيم الحزب في بغداد وكركوك إن ما يمارس حتى الآن في كركوك، وما يمارس في مناطق الصراع ضد جميع المكونات، هو ظلم كبير ولن نقبله بعد الآن.بحسب قوله

واوضح نحن مستعدون للتضحية بدمائنا وأرواحنا من أجل كركوك وعلى أهل كركوك أن يعرفوا الحقيقة، و إذا أصبحت كركوك بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني، فستكون مثالاً للتعايش على مستوى العالم كله، وكركوك، يجب أن تعود وجميع المناطق المقطّعة إلى الحضن الوطني، يجب أن تُعاد مخمور، زمار، سنجار، وخانقين، ولا يجوز أن يبقى أي جزء من هذه الأرض محتلة..بحسب تعبيره