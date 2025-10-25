ناشطون ديالى يطالبون بالتحقيق في اعتداء حماية نائب من تحالف الحلبوسي على مواطن

دعا ناشطون في محافظة ديالى، السبت، إلى فتح تحقيق عاجل في حادثة اعتداء حماية أحد نواب تحالف الحلبوسي على مواطن أثناء مهرجان انتخابي قرب قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة.

وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان أحمد سعيد في حديث لـ /المعلومة/، إن “عناصر من حماية النائب أحمد مظهر الجبوري اعتدوا بالضرب على أحد المواطنين خلال حضوره مهرجاناً انتخابياً قرب قضاء المقدادية (40 كم شمال شرق بعقوبة)”، لافتاً إلى أن “حادثة الاعتداء وثقت بفيديو انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، مما يستدعي فتح تحقيق عاجل للوقوف على مجريات ما حدث”.

وأضاف سعيد، أن “الفيديو أثار استياءً واسعاً في ديالى، وسط دعوات لمقاطعة أنشطة النائب أحمد مظهر الجبوري الانتخابية بعد الحادثة”، مشدداً على “ضرورة احترام حقوق الإنسان وعدم استخدام العنف ضد المواطنين تحت أي مبرر”.

من جهته، دعا الناشط الحقوقي مروان أحمد في حديث مماثل إلى “ضرورة التزام جميع المرشحين، سواء المنتمين لتحالف الحلبوسي أو غيرهم، بمعايير السلوك الانتخابي واحترام حرية الرأي والتعبير”، متسائلاً: “هل يحق للنائب أو فريقه الاعتداء على مواطن فقط لأنه خالفه في الرأي؟”.

يذكر أن مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر اعتداء أفراد من حماية النائب أحمد مظهر الجبوري على أحد المواطنين خلال مهرجان انتخابي أقيم في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى مساء يوم أمس