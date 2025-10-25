الأخبار

ناشطون ديالى يطالبون بالتحقيق في اعتداء حماية نائب من تحالف الحلبوسي على مواطن


دعا ناشطون في محافظة ديالى، السبت، إلى فتح تحقيق عاجل في حادثة اعتداء حماية أحد نواب تحالف الحلبوسي على مواطن أثناء مهرجان انتخابي قرب قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة.

وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان أحمد سعيد في حديث لـ /المعلومة/، إن “عناصر من حماية النائب أحمد مظهر الجبوري اعتدوا بالضرب على أحد المواطنين خلال حضوره مهرجاناً انتخابياً قرب قضاء المقدادية (40 كم شمال شرق بعقوبة)”، لافتاً إلى أن “حادثة الاعتداء وثقت بفيديو انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، مما يستدعي فتح تحقيق عاجل للوقوف على مجريات ما حدث”.

وأضاف سعيد، أن “الفيديو أثار استياءً واسعاً في ديالى، وسط دعوات لمقاطعة أنشطة النائب أحمد مظهر الجبوري الانتخابية بعد الحادثة”، مشدداً على “ضرورة احترام حقوق الإنسان وعدم استخدام العنف ضد المواطنين تحت أي مبرر”.

من جهته، دعا الناشط الحقوقي مروان أحمد في حديث مماثل إلى “ضرورة التزام جميع المرشحين، سواء المنتمين لتحالف الحلبوسي أو غيرهم، بمعايير السلوك الانتخابي واحترام حرية الرأي والتعبير”، متسائلاً: “هل يحق للنائب أو فريقه الاعتداء على مواطن فقط لأنه خالفه في الرأي؟”.

يذكر أن مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر اعتداء أفراد من حماية النائب أحمد مظهر الجبوري على أحد المواطنين خلال مهرجان انتخابي أقيم في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى مساء يوم أمس

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
