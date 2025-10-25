الاطار التنسيقي: شبكات تهريب النفط في إلاقليم تهدد الاقتصاد وتغذي الكيان الصهيوني

دعا عضو الاطار التنسيقي، عقيل الرديني، اليوم السبت، الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط منافذ تهريب النفط غير الشرعية في إقليم كردستان.

وأوضح الرديني في تصريح ل /المعلومة/ أن "هناك شبكات كبيرة تعمل على تهريب النفط من الإقليم إلى تركيا والكيان الصهيوني"، مؤكداً "ضرورة تدخل الحكومة لوقف هذه العمليات".

وأضاف أن "الإقليم مطالب بالالتزام بالقرارات الصادرة عن بغداد وإنهاء ملف التهريب، والابتعاد عن أي تصرفات فردية تتعارض مع السياسات الوطنية"، مشيراً إلى أن "أي تأخير في معالجة هذه القضية سيزيد من الخسائر الاقتصادية ويضعف سلطة الدولة".

وشدد الرديني على أن "استمرار هذه الممارسات يهدد الاقتصاد الوطني ويؤثر على الموارد المالية للدولة"، مطالباً الحكومة "بتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة على المنافذ الحدودية لضمان حماية الموارد الوطنية من التهريب إلى تركيا والكيان الصهيوني".