سياسي كردي: تركيا تمتلك 96 قاعدة داخل الإقليم وتنهب ثرواته البيئية بتواطؤ حكومي

اتهم السياسي الكردي سعيد كاكائي، اليوم السبت، القوات التركية بالتمدد العسكري والاقتصادي داخل أراضي إقليم كردستان، مؤكداً أن أنقرة حولت مناطق دهوك وزاخو والعمادية إلى ساحة مفتوحة لنهب الموارد الطبيعية وقطع الأشجار، وسط صمت وتواطؤ من حكومة الإقليم.

وقال كاكائي في تصريح ل /المعلومة/، إن “الجيش التركي يمتلك أكثر من 96 قاعدة عسكرية داخل إقليم كردستان، وينفذ عمليات قطع وتجريف واسعة للغابات الكردية بهدف تهريب الأخشاب إلى داخل الأراضي التركية بشكل منظم”، مبيناً أن “هذه الممارسات تجري في ظل غياب أي موقف رسمي من حكومة الإقليم”.

وأضاف أن “القوات التركية تكرر في شمال العراق السيناريو ذاته الذي نفذته في مدينة عفرين السورية، حيث جرفت آلاف الأشجار ودمرت البيئة المحلية بالكامل ”، مشيراً إلى أن “عمليات التجريف الحالية في مناطق دهوك وزاخو والعمادية تسببت بكارثة بيئية وخسائر فادحة في الغطاء النباتي والثروة الحرجية”.

وختم كاكائي بالقول، إن “استمرار التوسع التركي داخل الإقليم يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية، ويتطلب موقفاً حازماً من الحكومة الاتحادية لوضع حد للتوغل العسكري والاقتصادي لأنقرة في الشمال”.