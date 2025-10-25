الأخبار

مفوضية الانتخابات: تهيئة أكثر من 23 مليون ورقة اقتراع بمواصفات "آمنة"


أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت (25 تشرين الاول 2025)، تهيئة أكثر من 23 مليون ورقة اقتراع بمواصفات آمنة، فيما اشارت الى أن نقلها يتم وفق خطة معدة بالتعاون مع اللجنة الامنية العليا للانتخابات.

وقال نائب المتحدث باسم المفوضية نبراس أبو سودة، في تصريح صحفي، إن "عدد اوراق الاقتراع المخصصة للناخبين العامين بلغ 22,046,200 ورقة، فيما خصص 1,509,300 ورقة للانتخابات الخاصة، مع اعتماد اوراق احتياطية لتغطية الاحتياجات التشغيلية للمرحلة الانتخابية".

وأوضح أن "الاوراق تطبع وفق معايير أمان مشددة، تتضمن علامات امنية مخفية واحباراً خاصة لا يمكن كشفها الإ بأجهزة واختبارات محددة، فضلاً عن خصائص تمنع الاستنساخ، واستخدام نوع ورق مصنع خصيصاً يحتوي على علامات مشابهة لتلك المستخدمة في العملة النقدية، بما يضمن صعوبة تزويرها او التلاعب بها".

واشار الى أن "عملية نقل اوراق الاقتراع تتم وفق خطة توزيع معدة من قبل المفوضية بالتعاون مع اللجنة الامنية العليا للانتخابات، لضمان سلامة العملية الانتخابية، حيث تودع الاوراق في مخازن مؤمنة تخضع لمعايير السلامة المعتمدة".

واضاف أن "الاوراق الانتخابية تجمع بعد انتهاء الاقتراع وعمليات العد والفرز، وتخزن في ارشيف المفوضية وفق معايير الامان والشفافية، بما يتيح الرجوع اليها عند الحاجة لضمان نزاهة العملية الانتخابية".

وكانت مفوضية الانتخابات قد اعلنت، في (23 تشرين الأول 2025)، إجراءات توزيع البطاقات التعريفية للمراقبين يوم الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل.

