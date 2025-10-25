شرطة الرصافة تقبض على مخالفين لشروط الإقامة وتضبط اسلحة

أعلنت قيادة شرطة الرصافة، اليوم السبت (25 تشرين الأول 2025)، عن إلقاء القبض على مخالفين لشروط الإقامة، فيما قامت بضبط عدد من الاسلحة.

وقالت القيادة في بيان إن "قوة من تشكيلات قيادة شرطة بغداد الرصافة وبالاشتراك مع القوة الماسكة والساندة شرعت بتنفيذ ممارسات أمنية وعملية تفتيش استباقية ضمن منطقة منطقة (معسكر الرشيد)".

وأضافت أن "العملية أسفرت عن نتائج أمنية، تمثلت بضبط (11) بندقية نوع (كلاشنكوف) مع (11) مخزنا وجهاز لاسلكي، وضبط مسدس عدد (2)، وضبط بندقية نوع (MB5)، أضافة الى ضبط بندقية نوع كسرية، والقبض على (4) مخالفين لشروط الإقامة".

وتابعت، أنه "تم إيداع المخالفين التوقيف وتسليم الاسلحة المضبوطة الى مركز الشرطة".