العراق وكرواتيا.. مباحثات حول الطاقة والغاز وإعفاء الدبلوماسيين

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم السبت (25 تشرين الأول 2025)، مع نظيره الكرواتي جوردان غريليتش رادمان، سبل تعزيز التعاون بين بغداد وزغرب في مجالات الطاقة واستثمار الغاز، فضلًا عن مناقشة إعفاء الدبلوماسيين العراقيين من سمة الدخول إلى كرواتيا.

وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكرواتي إن "اللقاء تناول المسائل النفطية واستثمار الغاز، إلى جانب بحث فرص التعاون في مجال إزالة الألغام، إذ تمتلك كرواتيا شركات متقدمة في هذا المجال".

وأضاف أن "هناك اتفاقًا على عقد لقاء بين ممثلي شركة كرواتية متخصصة في مجال الطاقة مع نظرائهم العراقيين في بغداد، فضلًا عن إجراء نقاشات بين وزارة الداخلية العراقية وشركة كرواتية متخصصة في تصنيع الأسلحة الخفيفة".

وأشار وزير الخارجية إلى أنه "تمت مناقشة موضوع إعفاء الدبلوماسيين العراقيين من سمة الدخول إلى كرواتيا"، مؤكدًا أن "الجانبين يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين".

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الكرواتي جوردان غريليتش رادمان، عن "تقدير بلاده لموقف العراق الداعم لتعزيز السلام في الشرق الأوسط، مؤكدًا دعم كرواتيا لوحدة العراق وسيادته"، مشيرًا إلى "وجود إمكانات واسعة لتطوير التعاون الثنائي، ولا سيما في مجال الطاقة".