الوطني الكردستاني يحذر من "جهات تسعى للبلبلة" بعد توترات ناحية بردي في كركوك


أصدر الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت (25 تشرين الأول 2025)، بيانًا حذر فيه من محاولات وصفها بـ"المتعمدة لخلق الفوضى" في ناحية بردي (آلتون كوبري) شمال محافظة كركوك، بعد توترات شهدتها المنطقة مساء أمس الجمعة.

وقال المشرف على تنظيمات كركوك وصلاح الدين في الحزب، آسو مامند، في بيان إن "أفرادًا تتبع جهات سياسية معروفة في بردي، تسعى منذ أيام لخلق البلبلة والاضطرابات في المنطقة تحت ذرائع مختلفة"، مضيفًا أن "الاتحاد الوطني لن يسمح لأي جهة كانت، وتحت أي مسمى، بتخريب الأمن في كركوك، وسيتخذ الإجراءات القانونية بحق جميع الأطراف والأفراد الذين يسعون لخلق التوترات".

وأكد مامند أن "كركوك بالنسبة للاتحاد الوطني تمثل شدة ورد الرئيس مام جلال، وجميع المكونات متساوون في الحقوق والواجبات"، مشددًا على "عدم السماح بتعكير صفو الأخوة بين مكونات كركوك"، وداعيًا إلى "ضبط النفس وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة".

جاء البيان عقب اضطرابات شهدتها ناحية بردي أمس الجمعة، دفعت القوات الأمنية إلى فرض طوق أمني لمنع أي تصعيد. وتحدثت مصادر محلية عن محاولات من بعض الجهات السياسية لتنظيم تجمعات وصفت بأنها "استفزازية"، في وقت دعا فيه نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله الأهالي إلى "عدم الانجرار وراء المؤامرات والعداوات السياسية".

وتعد ناحية بردي إحدى النقاط الحساسة في كركوك التي تشهد بين حين وآخر توترات سياسية وأمنية، ترتبط بطبيعة التنوع القومي والحزبي في المنطقة، حيث تتقاطع فيها مصالح الحزبين الكرديين الرئيسيين، إضافة إلى قوى عربية وتركمانية، ما يجعل أي تحرك سياسي فيها ذا أبعاد أوسع من حدودها الإدارية.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
