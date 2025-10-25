الوطني الكردستاني يحذر من "جهات تسعى للبلبلة" بعد توترات ناحية بردي في كركوك

أصدر الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت (25 تشرين الأول 2025)، بيانًا حذر فيه من محاولات وصفها بـ"المتعمدة لخلق الفوضى" في ناحية بردي (آلتون كوبري) شمال محافظة كركوك، بعد توترات شهدتها المنطقة مساء أمس الجمعة.

وقال المشرف على تنظيمات كركوك وصلاح الدين في الحزب، آسو مامند، في بيان إن "أفرادًا تتبع جهات سياسية معروفة في بردي، تسعى منذ أيام لخلق البلبلة والاضطرابات في المنطقة تحت ذرائع مختلفة"، مضيفًا أن "الاتحاد الوطني لن يسمح لأي جهة كانت، وتحت أي مسمى، بتخريب الأمن في كركوك، وسيتخذ الإجراءات القانونية بحق جميع الأطراف والأفراد الذين يسعون لخلق التوترات".

وأكد مامند أن "كركوك بالنسبة للاتحاد الوطني تمثل شدة ورد الرئيس مام جلال، وجميع المكونات متساوون في الحقوق والواجبات"، مشددًا على "عدم السماح بتعكير صفو الأخوة بين مكونات كركوك"، وداعيًا إلى "ضبط النفس وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة".

جاء البيان عقب اضطرابات شهدتها ناحية بردي أمس الجمعة، دفعت القوات الأمنية إلى فرض طوق أمني لمنع أي تصعيد. وتحدثت مصادر محلية عن محاولات من بعض الجهات السياسية لتنظيم تجمعات وصفت بأنها "استفزازية"، في وقت دعا فيه نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله الأهالي إلى "عدم الانجرار وراء المؤامرات والعداوات السياسية".

وتعد ناحية بردي إحدى النقاط الحساسة في كركوك التي تشهد بين حين وآخر توترات سياسية وأمنية، ترتبط بطبيعة التنوع القومي والحزبي في المنطقة، حيث تتقاطع فيها مصالح الحزبين الكرديين الرئيسيين، إضافة إلى قوى عربية وتركمانية، ما يجعل أي تحرك سياسي فيها ذا أبعاد أوسع من حدودها الإدارية.