القائم بالاعمال العراقية لدى ليبيا: اعادة 40 مهاجرا الى البلاد والعراق لم يعد مُصدراً للهجرة

اكد القائم بالاعمال في السفارة العراقية لدى دولة ليبيا احمد الصحاف، اليوم السبت (25 تشرين الاول 2025)، اعادة 40 مهاجرا الى البلاد، فيما اشار الى أن العراق لم يعد مصدراً للهجرة.

واعلن الصحّاف في تصريح صحفي، "اقلاع الطائرة التي تقل 40 مهاجرا عراقيا متوجهة الى اسطنبول ومنها الى مطار اربيل الدولي"، مشيدا بـ"الجهود الاستثنائية التي بذلت لتنسيق عودتهم ".

واضاف "نستعد لاعادة (35) مهاجرا آخرين"، متوجها "بالشكر الى الاجهزة المعنية في حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا"، مبينا انه "تم تقديم الطعام والدواء والرعاية وتوفير تذاكر السفر بالتعاون مع حكومة اقليم كردستان العراق عبر دائرة العلاقات الخارجية".

واشار الصحاف الى "اعادة 122 مهاجرا منذ افتتاح السفارة في 2023/12/23"، مؤكدا "الاستمرار ببث رسائل التوعية تجاه مخاطر شبكات تهريب وتجارة البشر التي توقع بابنائنا".

واكد "الالتزام بتوجيهات وزارة الخارجية في بغداد والعمل لتأكيد مسار العودة الطوعية"، مشيرا الى أن "منظمة الهجرة في ليبيا ومركز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس يشيدون بامتثال سفارة العراق واهتمامها بالمهاجرين العراقيين".

وختم كلامه بالقول "بلدنا غني بفرص كبيرة في قطاع الشباب ولم يعد مُصدراً للهجرة".

وفي الـ 10 أيلول 2025، أعلنت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، وصول 25 شاباً كردياً إلى الإقليم عبر مطار أربيل الدولي، بعد الإفراج عنهم في ليبيا حيث كانوا محتجزين لأكثر من خمسين يوماً.