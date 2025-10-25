الأخبار

الثقافة النيابية ترد على جودي: اهان أعضاء اللجنة ولن نسحب بياننا


ردت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام النيابية، اليوم السبت، على نقيب الفنانين جبار جودي، فيما اشارت الى انها لم تسحب بيانها السابق.

وقال رئيس اللجنة فاروق حنا عتو في بيان ان "تصريحات جبار جودي التي أهان فيها أعضاء اللجنة، وتكرار عباراته بأن "اللجنة لا يوجد فيها مثقفون ويجب إدخال الأعضاء في دورات مجانية بالنقابة ليتعلموا"، تمثل تجاوزاً غير مقبول".

وأضاف "نؤكد على ما يلي:

1-اللجنة لم تسحب بيانها السابق وهي ملتزمة بمضامينه، وتمتلك كافة الوثائق الداعمة له.

2-سحب البيان من الموقع الرسمي للمجلس تم بأمر من رئيس المجلس دون أي مشاورة مع اللجنة، مما يعد تجاوزاً لمبدأ الشفافية ومخالفة للأصول البرلمانية.

3-إن إهانة أعضاء اللجنة لم تتوقف عند تصريحات جبار جودي، بل تكررت بسحب البيان من قبل رئيس المجلس.

4-اللجنة متمسكة ببيانها السابق وستواصل الدفاع عن حقوق أعضائها ومكانة اللجنة.

