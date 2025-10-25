تعاون أمني عراقي – سويدي يفضي إلى تسليم زعيم عصابة مطلوب دولياً

وجهت الشرطة السويدية، اليوم السبت، شكراً رسمياً الى العراق بعد أن سلمها زعيم عصابة خطيراً جداً مطلوباً بقضايا قتل ومخدرات وتجارة الأسلحة.

وأكدت الشرطة السويدية أن هذه الخطوة جاءت نتيجة التعاون الأمني الوثيق بين البلدين بعد زيارة وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري لستوكهولم الأخيرة، بحسب بيان لوزارة الداخلية العراقية.

وقال ستيفين هيكتور، نائب قائد الشرطة السويدية في بيان صحفي: "نود أن نتوجه بالشكر إلى العراق على هذا التعاون. لقد تم تسليم شخصية إجرامية مؤثرة إلى السويد، وهذا يبرهن على فاعلية الشراكة بين بلدينا".

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية العراقية وقعت العديد من مذكرات التعاون والتفاهم مع عدد من الدول العربية والصديقة كان لها الأثر الإيجابي في تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية وتسليم المطلوبين دولياً.