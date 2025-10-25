اتحاد نقابات العمال يعقد مؤتمره الثالث لانتخاب قيادة جديدة

عقد الاتحاد العام لنقابات عمال وموظفي العراق، اليوم السبت، مؤتمره الثالث في بغداد تحت شعار (وحدة الطبقة العاملة تحقق مطاليب العمال)، لانتخاب قيادة جديدة، حيث ذكر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال وموظفي العراق سعيد نعمة لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذا المؤتمر هو تقييم لعمل الاتحاد وسيتم خلاله انتخاب قيادة جديدة ورئيس اتحاد وأعضاء مكتب تنفيذي".

وأضاف، أن "أهداف هذا الاتحاد هو الدفاع عن حقوق العمال ورعاية حقوقهم ومصالحهم لمطالبة الحكومة والجهات المسؤولة بأن تتعامل مع جميع الاتحادات بمسافة واحدة ولا تعتمد على الكيانات الثلاثة التي وضعتها خارطة طريق التي رسمتها لجنة الاتصال المباشر من منظمة العمل الدولية وهي خارطة استرشادية وليس مفروضة".

كذلك بيّن أن "الاتفاقية والقانون من المفترض أن يطبقان"، معرباً عن أمله "بخروج المؤتمر بتوصيات تخدم العامل والتنظيم النقابي وتتعاون مع الحكومة في رسم السياسات الاقتصادية".