الأخبار

محافظ بغداد يطلق مشروع تطوير أحد الأحياء شرقي العاصمة


 

أعلن محافظ بغداد عطوان العطواني، اليوم السبت، عن إطلاق مشروع تطوير أحد الأحياء شرقي العاصمة، حيث ذكرت المحافظة في بيان، أن "محافظ بغداد عطوان العطواني أعلن عن المباشرة بأعمال مشروع تطوير وتأهيل حي الأمل في منطقة الكمالية ضمن ناحية بغداد الجديدة"، مؤكداً أن "المشروع يأتي في إطار خطة المحافظة للنهوض بالواقع الخدمي وتحديث البنى التحتية في العاصمة".

كما أضاف العطواني خلال إشرافه على انطلاق الأعمال الميدانية، بحسب البيان: إن "المشروع يتضمن قشطاً ترابياً شاملاً مع الحدل، وفرش طبقة من السبيس بسمك 25 سم مع الحدل المتكرر، وإنشاء الأرصفة، وتنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار، وصولاً إلى فرش طبقة التبليط النهائية بسمك 10 سم لضمان المتانة وجودة التنفيذ". وتابع، أن "المشروع خُصص لخدمة أهالي المنطقة والمناطق المجاورة، إذ يتضمن أعمال الإكساء بطبقة الإسفلت، وصب الأرصفة وفرش المقرنص، فضلاً عن تنفيذ شبكة لتصريف مياه الأمطار وتسليك الشبكات القديمة"، مؤكداً "جاهزية الفرق الميدانية للاستجابة السريعة وتنفيذ أي إضافات تحتاجها المنطقة".

كما أوضح العطواني أن "الجهد الخدمي للمحافظة يتركز كذلك على معالجة الاختناقات في الشبكة الكهربائية في منطقة الفضيلية والمناطق المجاورة لها، من خلال زيادة عدد المحطات لتحسين ساعات التجهيز، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحسين الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين".

فيما لفت إلى أن "هذا المشروع يُعد من المشاريع الحيوية التي ستسهم بشكل مباشر في تطوير شبكة الطرق وتحسين الخدمات الأساسية في المنطقة"، داعياً الأهالي إلى "استمرار التعاون مع الفرق الهندسية والآليات العاملة لتسهيل إنجاز الأعمال ضمن المدد الزمنية المحددة".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
