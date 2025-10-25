محافظ بغداد يطلق مشروع تطوير أحد الأحياء شرقي العاصمة

أعلن محافظ بغداد عطوان العطواني، اليوم السبت، عن إطلاق مشروع تطوير أحد الأحياء شرقي العاصمة، حيث ذكرت المحافظة في بيان، أن "محافظ بغداد عطوان العطواني أعلن عن المباشرة بأعمال مشروع تطوير وتأهيل حي الأمل في منطقة الكمالية ضمن ناحية بغداد الجديدة"، مؤكداً أن "المشروع يأتي في إطار خطة المحافظة للنهوض بالواقع الخدمي وتحديث البنى التحتية في العاصمة".

كما أضاف العطواني خلال إشرافه على انطلاق الأعمال الميدانية، بحسب البيان: إن "المشروع يتضمن قشطاً ترابياً شاملاً مع الحدل، وفرش طبقة من السبيس بسمك 25 سم مع الحدل المتكرر، وإنشاء الأرصفة، وتنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار، وصولاً إلى فرش طبقة التبليط النهائية بسمك 10 سم لضمان المتانة وجودة التنفيذ". وتابع، أن "المشروع خُصص لخدمة أهالي المنطقة والمناطق المجاورة، إذ يتضمن أعمال الإكساء بطبقة الإسفلت، وصب الأرصفة وفرش المقرنص، فضلاً عن تنفيذ شبكة لتصريف مياه الأمطار وتسليك الشبكات القديمة"، مؤكداً "جاهزية الفرق الميدانية للاستجابة السريعة وتنفيذ أي إضافات تحتاجها المنطقة".

كما أوضح العطواني أن "الجهد الخدمي للمحافظة يتركز كذلك على معالجة الاختناقات في الشبكة الكهربائية في منطقة الفضيلية والمناطق المجاورة لها، من خلال زيادة عدد المحطات لتحسين ساعات التجهيز، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحسين الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين".

فيما لفت إلى أن "هذا المشروع يُعد من المشاريع الحيوية التي ستسهم بشكل مباشر في تطوير شبكة الطرق وتحسين الخدمات الأساسية في المنطقة"، داعياً الأهالي إلى "استمرار التعاون مع الفرق الهندسية والآليات العاملة لتسهيل إنجاز الأعمال ضمن المدد الزمنية المحددة".