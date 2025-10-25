وزارة الداخلية: تدريب 8 طيارين في كوريا الجنوبية على طائرات الدفاع المدني

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، تدريب 8 طيارين في كوريا الجنوبية على طائرات الدفاع المدني، مشيراً الى أن هذه الطائرات قادرة على الطيران بمختلف الظروف الجوية، كما ذكر الشمري في كلمة له إثناء استلام طائرات الدفاع المدني الجديدة، "تسلمنا طائرات متطورة ومن أحدث طراز الطائرات المختصة بالبحث"، لافتاً الى أن "هذه الطائرات تتميز بقدراتها على الطيران في مختلف الظروف الجوية، وتمتلك مرونة عالية للتزود بالوقود".

وأضاف أنه "بدعم من القائد العام للقوات المسلحة تسلمنا أولى طائرتين ببغداد لإطفاء الحرائق تعملان بمختلف الظروف الجوية، ونحن بصدد جلب 4 أخريات، اثنتان منها للبصرة ومثلهما الى نينوى، ولدينا طيارين مدربين، وهناك 8 طيارين و17 فنياً يتدربون حالياً في كوريا الجنوبية لقيادة هذه الطائرات".