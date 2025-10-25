مديرية الدفاع المدني تباشر في استخدام الطائرات لإطفاء الحرائق

صرّحت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، بالمباشرة في إدخال طائرات الإطفاء للخدمة، بعد استلامها قبل أيام، حيث ذكرت المديرية في بيان لها، انه " في سابقة تاريخية، أطلق الدفاع المدني اليوم طائرات الإنقاذ والإطفاء التي استلمها حديثًا، وذلك تحت رعاية وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وإشراف مباشر من مدير عام الدفاع المدني اللواء الحقوقي محسن كاظم علك".

كما أوضح بانه "قد بدأت هذه الطائرات اليوم أداء مهامها، في المساهمة الفاعلة في إنقاذ المواطنين والمشاركة في عمليات إخماد الحرائق".