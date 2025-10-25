وزارة الداخلية تنفي حدوث اشتباكات مسلحة في منطقة البوبيات بمحافظة كربلاء المقدسة

نفت وزارة الداخلية، اليوم السبت، حدوث اشتباكات مسلحة في منطقة البوبيات بمحافظة كربلاء المقدسة، حيث ذكر بيان للوزارة، نشرته الوكالة الرسمية، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء كاذبة عن اشتباكات مسلحة في منطقة البوبيات بمحافظة كربلاء المقدسة وإصابة 6 اشخاص فيها".

كما أوضح البيان أنه "في الوقت الذي تنفي فيه وزارة الداخلية هذه الأنباء جملةً وتفصيلاً، فإنها تجدد التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول نشر معلومات وأخبار غير صحيحة".