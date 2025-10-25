مفوضية الانتخابات: تهيئة أكثر من 23 مليون ورقة اقتراع بمواصفات آمنة

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، تهيئة أكثر من 23 مليون ورقة اقتراع بمواصفات آمنة، فيما اشارت الى ان نقلها يتم وفق خطة معدة بالتعاون مع اللجنة الامنية العليا للانتخابات، فقد ذكر نائب المتحدث باسم المفوضية نبراس أبو سودة للوكالة الرسمية، ان "عدد اوراق الاقتراع المخصصة للناخبين العامين بلغ 22,046,200 ورقة، فيما خصص 1,509,300 ورقة للانتخابات الخاصة، مع اعتماد اوراق احتياطية لتغطية الاحتياجات التشغيلية للمرحلة الانتخابية".

وبين ان "الاوراق تطبع وفق معايير امان مشددة، تتضمن علامات امنية مخفية واحباراً خاصة لا يمكن كشفها الا بأجهزة واختبارات محددة، فضلاً عن خصائص تمنع الاستنساخ، واستخدام نوع ورق مصنع خصيصاً يحتوي على علامات مشابهة لتلك المستخدمة في العملة النقدية، بما يضمن صعوبة تزويرها او التلاعب بها".

كما لفت الى ان "عملية نقل اوراق الاقتراع تتم وفق خطة توزيع معدة من قبل المفوضية بالتعاون مع اللجنة الامنية العليا للانتخابات، لضمان سلامة العملية الانتخابية، حيث تودع الاوراق في مخازن مؤمنة تخضع لمعايير السلامة المعتمدة".

كما اضاف ان "الاوراق الانتخابية تجمع بعد انتهاء الاقتراع وعمليات العد والفرز، وتخزن في ارشيف المفوضية وفق معايير الامان والشفافية، بما يتيح الرجوع اليها عند الحاجة لضمان نزاهة العملية الانتخابية".