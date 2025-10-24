النائب السابق أحمد السلماني يهاجم الحلبوسي: من أخرجه القضاء بتهمة مخلة بالشرف آخر من يحق له إعطاء دروس في الولاء

قال النائب السابق أحمد عطية السلماني، في تصريح حاد اللهجة، اليوم الجمعة (24 تشرين الأول 2025)، إن "من لا يفرّق بين الحزب والتحالف مشكلته ليست في الصور بل في الفهم السياسي"، مؤكداً أن "لا خلط بين القيادة الفكرية والقيادة الانتخابية"، في إشارةٍ ضمنية إلى رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي.

وأضاف السلماني بتدوينة،"، أن "العمل السياسي يجب أن يُدار بعقلٍ مؤسسيٍّ لا بعقل التبعية والتطبيل"، مشيراً إلى أن "من أُخرجه القضاء بتهمةٍ مخلةٍ بالشرف، هو آخر من يحق له إعطاء دروس في الولاء والانتماء".

ويأتي تصريح السلماني في سياق احتدام الخلافات داخل البيت السياسي السني مع اقتراب الانتخابات المقبلة، حيث تتصاعد الاتهامات المتبادلة بين القيادات بشأن الشرعية السياسية والولاءات الانتخابية.