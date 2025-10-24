الأخبار

العراق يدين قرارات صهيونية بفرض السيادة على الضفة الغربية


 أدان العراق قرارات صهيونية بفرض السيادة على الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان انها تعرب عن إدانةِ جمهورية العراق الشديدة لمصادقة كنيست الكيان (الإسرائيلي) على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض السيادة على الضفّةِ الغربيّةِ المحتلّةِ والمستوطناتِ غيرِ القانونيّة، في خطوةٍ تُعَدُّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدوليّ ولقراراتِ مجلسِ الأمنِ ذاتِ الصِّلة، ومساسًا مباشراً بحقوقِ الشَّعب الفلسطيني المشروعة".

وأكدت الوزارة أن "هذه الإجراءاتَ التوسعية تُقوِّضُ فرصَ الاستقرار وتُكرِّسُ واقعَ الاحتلال والاستيطان، بما يُهدِّدُ الأمنَ والاستقرار في المنطقة بأسرها".

وتابع البيان أن "العراق يجدد موقفَه الثابتَ والداعمَ للقضيّةِ الفلسطينيّة، وحقَّ الشعبِ الفلسطينيِّ في تقريرِ مصيرِه وإقامةِ دولتِه المستقلّةِ، وعاصمتِها القدسُ الشّريف"، داعيا "المجتمعَ الدوليَّ إلى تحمّلِ مسؤوليّاتِه القانونيّةِ والإنسانيّة، والوقوفِ بحزمٍ أمام سياساتِ العدوانِ والتوسّعِ التي تنتهجُها سُلطاتُ الاحتلال بحقِّ الشعبِ الفلسطينيّ،

وادان البيان الانتهاكاتِ المستمرّةَ التي تُمارسُها هذه السلطات ضدَّه".

