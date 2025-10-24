الأخبار

المندلاوي يؤكد حرص السلطة التشريعية على سن القوانين الضامنة والحامية لحقوق المكونات والاقليات


أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم الجمعة، حرص السلطة التشريعية على سن القوانين الضامنة والحامية لحقوق المكونات والاقليات.

وذكر بيان لمكتبه أن "لنائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، وصل مساء اليوم الجمعة، إلى محافظة نينوى، حيث اجرى جولة ميدانية واسعة شملت مناطق (بعشيقة، بحزاني، والحمدانية)، وذلك للإطلاع عن قرب على الواقع الخدمي والاجتماعي في هذه المناطق، وللتأكيد على مكانة المحافظة بما تمثله من نموذج للتنوع العراقي الأصيل الذي يعكس وحدة النسيج الوطني".

والتقى المندلاوي في بعشيقة، ممثل رجال الدين اليزيدين كوجك نون، وكاهن كنيسة مارت شموني للسريان الارثذوكس، ورئيس المجلس الإسلامي الشيخ ملا عز الدين، كما التقى في بحزاني راعي كنيسة مارك كوركيس للسريان الارثذوكس الخوري جابر، وعضو المجلس الروحاني الإيزيدي الأعلى ورئيس القوالين قوال بهزاد سفو، فيما التقى في الحمدانية رئيس اساقفة ابرشية الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك المطران مار بندكتوس حنو، بحضور عدد من رؤساء الكنائس والمسؤولين المحليين في القضاء، وفق البيان.

وشدد المندلاوي، على ان "التعايش بين مكونات نينوى هو الثروة الحقيقية التي ينبغي حمايتها وتعزيزها، مبينًا ان مجلس النواب كان حريصًا على الدوام للوقوف مع ابناء المحافظة في مطالبهم العادلة، وتشريع القوانين الضامنة لحقوق المكونات والاقليات كافة، فيما اعتبر ان المسؤولية تقتضي التقرب من الشعب وتلمس همومه واحتياجاته ميدانيًا، وان زيارته نابعة من اهتمامه الكبير في دعم المحافظة وترسيخ الاستقرار والتنمية فيها".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
