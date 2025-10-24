بتصريح خجول .. وزير الخارجية : ستناقش مع أنقرة قرار تمديد إرسال القوات العسكرية التركية إلى العراق

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، يوم الجمعة، بأن الحكومة العراقية ستناقش مع أنقرة قرار تمديد إرسال القوات العسكرية التركية إلى البلاد.

وقال حسين في تصريح لعدد من وسائل الاعلام "نجري مناقشات مع تركيا بشأن قرار تمديد بقاء قواتها في العراق".

وأضاف أن "العلاقات بين البلدين جيدة".

وصادق البرلمان التركي، يوم الثلاثاء 21 من شهر تشرين الأول الجاري، على تمديد إرسال القوات العسكرية إلى خارج البلاد لثلاث سنوات إضافية، للقضاء على الهجمات المحتملة ضد البلاد من جانب التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا، وفقا لوكالة لما نشرته وكالة "الأناضول".