الأخبار

العامري والعيداني يبحثان واقع البصرة وسبل النهوض بملفاتها الخدمية


بحث الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، اليوم الجمعة (24 تشرين الأول 2025)، مع محافظ البصرة أسعد العيداني، الأوضاع العامة في المحافظة وملفاتها الخدمية والمشاريع قيد التنفيذ.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للعامري أن "اللقاء الذي جرى في مقر منظمة بدر بمحافظة البصرة، استعرض مجمل الأوضاع في المدينة، والجهود المبذولة لاستكمال المشاريع الخدمية بما يتناسب مع احتياجات المحافظة وتطلعات أبنائها".

وأضاف البيان أن "الجانبين ناقشا سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المحلية والوزارات المعنية لتذليل العقبات، وتحقيق التكامل في العمل الإداري والخدمي من أجل النهوض بمحافظة البصرة وتعزيز الاستقرار فيها".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العامري والعيداني يبحثان واقع البصرة وسبل النهوض بملفاتها الخدمية
الداخلية: قوة عراقية تضبط 320 كغم من المخدرات وشبكات تهريب دولية بسوريا
ضبط متهم يستخدم "التنويم المغناطيسي" لسرقة الصيرفات في بغداد
الفياض يزور مديرية مكافحة الإرهاب الفكري بهيئة الحشد في الانبار ويثمن دورها المجتمعي
أرقام صادمة: العراق يوظف أكثر من مصر والسعودية مجتمعين بعدد سكان يتجاوز 150 مليونا!
السيد صدر الدين القبانجي يدعو إلى "الابتعاد عن الفتاوى التطرفية التي تصدر من بعض اهل الفتوى
الخارجية: موقف العراق ثابت بدعم القضية الفلسطينية
رئيس الوزراء يوجه بتبسيط آليات الإقراض السكني للموظفين الحكوميين
التعليم العالي: إيقاف الأنشطة المشتركة مع الاتحاد العراقي لكرة القدم
القبض على أحد أخطر المتهمين بتجارة المخدرات في كركوك
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك