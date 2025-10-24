العامري والعيداني يبحثان واقع البصرة وسبل النهوض بملفاتها الخدمية

بحث الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، اليوم الجمعة (24 تشرين الأول 2025)، مع محافظ البصرة أسعد العيداني، الأوضاع العامة في المحافظة وملفاتها الخدمية والمشاريع قيد التنفيذ.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للعامري أن "اللقاء الذي جرى في مقر منظمة بدر بمحافظة البصرة، استعرض مجمل الأوضاع في المدينة، والجهود المبذولة لاستكمال المشاريع الخدمية بما يتناسب مع احتياجات المحافظة وتطلعات أبنائها".

وأضاف البيان أن "الجانبين ناقشا سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المحلية والوزارات المعنية لتذليل العقبات، وتحقيق التكامل في العمل الإداري والخدمي من أجل النهوض بمحافظة البصرة وتعزيز الاستقرار فيها".