الفياض يزور مديرية مكافحة الإرهاب الفكري بهيئة الحشد في الانبار ويثمن دورها المجتمعي

أجرى رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الجمعة (24 تشرين الأول 2025)، زيارة إلى مدير مديرية مكافحة الإرهاب الفكري في الحشد الشعبي، عبد القادر الألوسي، وذلك ضمن زيارته إلى محافظة الأنبار.

وقال مكتب الفياض في بيان إن "اللقاء شهد بحث جهود المديرية ونشاطاتها في دعم العمل الميداني وتعزيز الوعي المجتمعي".

وأكد الفياض "أهمية الدور الفكري والثقافي في مواجهة الفكر المتطرف والتصدي للأفكار المنحرفة التي تستهدف وحدة المجتمع وتماسكه"، مشيدًا في الوقت نفسه بـ"جهود المديرية ومبادراتها الهادفة إلى ترسيخ منجزات النصر على الإرهاب، وتعزيز الشراكة بين المجتمع والقوات الأمنية، بما يسهم في استدامة الأمن والاستقرار في البلاد".