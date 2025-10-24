السيد صدر الدين القبانجي يدعو إلى "الابتعاد عن الفتاوى التطرفية التي تصدر من بعض اهل الفتوى

أكد امام جمعة النجف الاشرف، السيد صدر الدين القبانجي، أن المرجعية الدينية العليا حسم الموقف بشأن المشاركة في الانتخابات.

وقال السيد القبانجي خلال خطبة اليوم الجمعة، إن "المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف قد حسمت الامر في شان الانتخابات من خلال الاستفتاء الذي وجه الى سماحة ايه الله العظمى العليا السيد علي السيستاني حول الانتخابات حيث دعت المواطن لاعتماد وعيه في المسألة واذا اتخذ القرار المناسب فعليه انتخاب الاصلح".

وأضاف: "نحن لا نسمح بانشقاق في البيت الشيعي فالجميع أبناؤنا بل نحن لا نسمح بانشقاق في البيت العراقي باجمعه فالجميع أبناء العراق، وان صدرت خطابات طائفية من البعض فدعهم يسبون ونحن نرفض اللغة الطائفية ونقابل الاساءة بالاحسان".

وفي الشأن الخارجي، قال السيد القبانجي: "عودة اسرائيل بقصف غزة كما استمرارها في قصف جنوب لبنان وغلق المساعدات عن غزة رغم كل ذلك بالامس البرلمان الاسرائيلي يدعو لالحاق الضفة الغربية باسرائيل بعد ان فشل بالحاق غزة. وهذا يعني ان اسرائيل تكشر عن انيابها الوحشية وتتحدى كل العالم وكل القرارات الدولية. نحن نعتقد ان كل ذلك هو دلالة على ان اسرئيل تحتضر وتواجه معركة الوجود".

وأتم إمام جمعة النجف، بالدعوة إلى "الابتعاد عن الفتاوى التطرفية التي تصدر من بعض اهل الفتوى، ومثلا الفتوى التي تقول انه من لا يؤمن بشرب بول البعير لعلاج الامراض هذا كافر زنديق مرتد عن الاسلام. نحن نرفض هذ الخطاب المتطرف والمتحجر".