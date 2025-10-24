الخارجية: موقف العراق ثابت بدعم القضية الفلسطينية

جدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، رفضه لقرار الكنيست الاسرائيلي بضم الضفة الغربية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية أن "حسين زارَ، اليوم، السفارةَ الفلسطينيّةَ في بغداد، حيث كان في استقباله سفيرُ دولةِ فلسطين لدى جمهوريّة العراق، أحمد الرويضيّ، وأعضاءُ كادر السفارة. ونقلَ السفير الرويضيّ تحيّاتِ الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، ورئيسِ الوزراء، ووزيرةِ الخارجيّة في دولة فلسطين، معرباً عن تقدير القيادة الفلسطينيّة لمواقفِ العراق الداعمة والمؤيّدة للقضيّة الفلسطينيّة في جميع المحافل الدوليّة".

كما قدّم السفير، وفق البيان، "شكره إلى الحكومة العراقيّة على مبادرتها بإرسال شحنات الوقود إلى قطاع غزة، والتي خُصِّصت للمستشفيات هناك، ودخلت القطاع بالتنسيق مع الأمم المتحدة".

من جانبه، أكّد الوزير "موقفَ العراقِ الثابت والداعم للقضيّة الفلسطينيّة"، مشيراً إلى أنّ “الإنسانَ مهما قدّم، يظلُّ عاجزاً أمام تضحياتِ الشعبِ الفلسطينيّ وصموده”.

وجدّد حسين "رفضَ العراق لقرار كنيست الاحتلال بضمّ الضفّة الغربيّة، مؤكّدًا أنّ هذا القرار يُعدّ خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعيّة الدوليّة".