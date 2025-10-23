الأخبار

البرلمان يطالب باتخاذ اجراءات بحق نقيب الفنانين العراقيين بشأن "الجباية الثقيلة والنوادي الليلية"


طالبت لجنة الثقافة والسياحة والآثار النيابية، اليوم الخميس، رئاسة البرلمان باتخاذ الاجراءات القانونية بحق جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين ومدير السينما والمسرح من خلال ايقافه عن العمل وسحب يده "لتجاوزه غير المنطقي على رئيس وأعضاء اللجنة".

وذكر بيان صادر عن رئاسة اللجنة، ان "الاساءة والتطاول الذي صدر من ما يسمى بنقيب الفنانين، يعد تجاوزا على مجلس النواب، فقوله إساءة لكرامة الإنسان، وكرامة المجلس واعضائه، فأي ثقافة يتمتع بها وأي فهم للعمل النيابي؟ وان هذا ينسحب على عدم امتثاله لجميع الكتب الصادرة من اللجنة لاستضافته".

وأضاف البيان أن جودي "تهرب من الحضور بحجج واهية كونه يخشى اللوم بسبب الشكاوى والمشاكل، وكثير من القضايا التي كانت اللجنة تعترض عليها، فضلا عن أن اللجنة حين شرعت لتعديل قانون الفنانين، أراد أن يمرر فقرات فيها الكثير من الشبهات، منها جباية مالية ثقيلة على عمل الفنانين والنوادي الليلية تكون عائداتها للنقابة، رغم أن النقابة تتدخل بالوقت الحالي بتلك الامور بتواطؤ مع جهات عديدة".

وطالبت اللجنة باصدار "قرار ملزم وحازم حسب القانون بايقافه عن العمل وسحب يده، لأن تصريحه انتهك عمل لجنة برلمانية تابعة لمجلس تشريعي خرجت من رحمه الحكومة ووزرائها، لأن عدم فهمه لمفهوم المثقف يدل على نرجسية وتعالٍ، ونتاج دوافع ذاتية يراد منها الهيمنة على النقابة والاستمرار بإجراءات استبعاد حق الاعضاء في الترشيح".

واختتمت اللجنة بيانها بأنها "لما تقدم فان اللجنة تنتظر الإجراء الأصولي، ومحاسبته وفق القانون"، داعية هيئة الاعلام والاتصالات بمنع ظهوره في القنوات الفضائية ووسائل الإعلام لحين البت في قضيته.

وكان نقيب الفنانين قد ظهر في مقابلة متلفزة مساء أمس الأربعاء وجه فيها انتقاداً لاذعاً الى لجنة الثقافة والسياحة والآثار النيابية، وقال انها "لا يوجد فيها ولا مثقف واحد، ولا من هو ضليع في الشؤون الثقافية والفنية"، مردفا بالقول إن "هناك قطيعة بيننا وبين هذه اللجنة، وفجوة كبيرة لا يمكن ردمها".

