سويسرا تمنح تأشيرات دخول مباشرة للعراقيين من بغداد بعد افتتاح سفارتها

أعلن وزير الخارجية السويسري إنياتسيو كاسّيس، يوم الخميس، أن بلاده ستمنح تأشيرات الدخول للعراقيين مباشرة من خلال السفارة السويسرية في العاصمة بغداد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين في مبنى وزارة الخارجية العراقية ببغداد.

وقال كاسّيس خلال المؤتمر، إن إعادة افتتاح السفارة السويسرية في بغداد بعد ثلاثين عاماً تمثل دليلاً على متانة العلاقة الثنائية.

وأشار الوزير السويسري إلى أن بلاده تتطلع إلى تعزيز التعاون مع العراق في مجالات متعددة، منها الاقتصاد، والاستقرار الإقليمي، والهجرة، والتنمية.

وأضاف أن منح التأشيرات للمواطنين العراقيين سيتم مباشرة عبر السفارة السويسرية في بغداد من دون الحاجة للمرور عبر الأردن، موضحاً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن سويسرا تؤمن بدور العراق المحوري في ترسيخ الاستقرار الإقليمي، وترى فيه دولة واعدة تمتلك آفاقاً كبيرة للمستقبل.

من جهته أعرب فؤاد حسين عن سعادته بقرار منح سمات الدخول للعراقيين إلى سويسرا من خلال سفارتها في بغداد، مشيراً إلى بحث إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من تأشيرة الدخول.