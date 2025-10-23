مجلس الخدمة ينفي إيقاف التعيينات كافة الى إشعار آخر

نفى مجلس الخدمة الإتحادي، اليوم الخميس، (23 تشرين الأول 2025)، الأنباء عن إيقاف التعيينات كافة.

وقال المتحدث باسم مجلس الخدمة، فاضل الغراوي في بيان ان: "ما تناقلته بعض الصفحات والوكالات بقيام مجلس الخدمة (بإيقاف التعيينات كافة إلى اشعار آخر) هو خبر عارٍ عن الصحة".

وأضاف، ان "موضوع الكتاب الذي تم تداوله هو كان جواب على كتاب النائب (حيدر المطيري) حول موضوع اعادة التعيين المتوقف استنادا إلى نص المادة (14/ ثانيا/ أ) من قانون الموازنة الثلاثية الاتحادية رقم 12 وقرار مجلس الدولة المرقم (7/2025) لعام 2025".

ودعا الغراوي "وكالات الأنباء والقنوات الفضائية والصفحات تحري الدقة وأخذ الأخبار والبيانات والمعلومات من المواقع الرسمية لمجلس الخدمة العامة الاتحادي".