قائد عمليات بغداد: لايوجد اي حظر للتجوال في بغداد يوم الانتخابات

أعلن قائد عمليات بغداد، وليد خليفة التميمي، اليوم الخميس، (23 تشرين الأول 2025)، عدم وجود أي حظر للتجوال في العاصمة بغداد يوم الانتخابات.

واكد التميمي في تصريح صحفي" أنه "لا يوجد أي حظر للتجوال في بغداد يوم الانتخابات".

وفي ذات السياق جدد رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، الفريق أول ركن قيس المحمداوي، التأكيد على أن اللجنة وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ملتزمة بضمان حرية حركة المواطنين وعدم فرض أي حظر للتجوال أو قطع للطرق خلال العملية الانتخابية المقبلة.

وقال المحمداوي في تصريح صحفي أن "اللجنة الأمنية العليا تعمل على تهيئة أجواء آمنة ومستقرة في جميع المحافظات، لضمان انسيابية حركة الناخبين والمركبات خلال يوم الاقتراع، مبيناً أن الخطة الأمنية تشمل كذلك تأمين المطارات والمنافذ الدولية لتفادي أي عوائق أمام تنقل المواطنين والمراقبين الدوليين".

وأضاف أن "التنسيق بين اللجنة الأمنية والمفوضية يتم بشكل يومي ومباشر، ويشمل حماية المراكز الانتخابية وتأمين نقل المواد الحساسة من أوراق وأجهزة".

وشدد على أن "القوات الأمنية ستلتزم أقصى درجات المهنية والحياد، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها".