مصدر في وزارة الدفاع ينفي إحالة عدد من كبار الضباط إلى التقاعد

نفى مصدر في وزارة الدفاع، اليوم الخميس (23 تشرين الأول 2025)، إصدار أي أوامر بإحالة مجموعة من كبار القادة العسكريين إلى التقاعد.

وقال المصدر إن "الوزارة لم تُصدر أي قرار أو أمر إداري بإحالة كلٍّ من الفريق أول الركن قيس خلف رحيمة، والفريق الركن جميل كامل الشمري، والفريق الركن سعد مزهر العلاق، والفريق الركن جاسم محمد علوان، والفريق الركن سعد نعيم عبدالله، إلى التقاعد".

وأضاف المصدر أن "ما تم تداوله على بعض المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص عارٍ عن الصحة تمامًا، ولا يستند إلى أي وثائق رسمية أو قرارات صادرة عن وزارة الدفاع".

وأشار إلى أن "الوزارة تدعو وسائل الإعلام والمدونين إلى تحرّي الدقة وعدم تداول المعلومات غير المؤكدة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها فقط".