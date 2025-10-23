السيطرة على مشاجرة مسلحة والقبض على المتورطين فيها مع اسلحتهم في بغداد

اعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ، اليوم الخميس، السيطرة على مشاجرة مسلحة والقبض على المتورطين فيها مع اسلحتهم.

وذكر بيان للقيادة، انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لحفظ الأمن والنظام العام، تمكنت مفارز فوج طوارئ شرطة بغداد السادس من السيطرة على مشاجرة مسلحة اندلعت ضمن إحدى المناطق السكنية في قاطع المسؤولية".

واشار البيان الى انه "بدأت المشاجرة بين طرفين وتطورت لتشمل ستة أشخاص، حيث أقدم أحدهم على إطلاق النار، إلا أن سرعة استجابة القوة مكنت من السيطرة الكاملة على الموقف وإلقاء القبض على جميع أطراف المشاجرة، مع ضبط سلاحين ناريين وعدد من الإطلاقات بحوزتهم".

واكد "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم إلى مركز الشرطة المختص لاستكمال التحقيق وفقاً لأحكام القانون".