بالوثيقة.. التربية توجه بإيقاف استيفاء أجور وثائق نقل التلاميذ

وجهت وزارة التربية، بإيقاف استيفاء أجور وثائق نقل التلاميذ والطلبة البالغة (15) ألف دينار بين المديريات العامة للتربية.

وذكرت الوزارة بحسب وثيقة اليوم الخميس (23 تشرين الأول 2025)، أن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات أصدرت تعميماً إلى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة (عدا إقليم كردستان)، استناداً إلى قرار هيئة الرأي في جلستها رقم (17) المنعقدة بتاريخ 15 تشرين الأول 2025، القاضي بالتريث في تنفيذ الفقرة (11) من توصيات اللجنة المشكلة بالأمر الإداري رقم (36) لسنة 2015، الخاصة باستيفاء الرسوم والأجور التي تحقق موارد الصندوق المركزي للتربية".